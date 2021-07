Libero De Rienzo, l’allarme della moglie e le ipotesi sul decesso: cosa è successo prima della tragica scomparsa (Di lunedì 19 luglio 2021) La morte dell’attore Libero De Rienzo ha lasciato amici, familiari e colleghi attoniti. È stato aperto un fascicolo per morte come conseguenza di un altro reato. LEGGI ANCHE:– Libero de Rienzo e l’ultimo post su Instagram: ‘tanto vale accendersi un fuoco in bocca’: cosa ha pubblicato Si apprende che Libero era in casa da solo e la moglie Marcella Mosca stava provando a chiamarlo da ore. L’attore aveva con sé il cellulare trovato insieme ai suoi effetti personali ma la sua scomparsa rimane per ora avvolta nel mistero. È stato un amico a trovare ... Leggi su funweek (Di lunedì 19 luglio 2021) La morte dell’attoreDeha lasciato amici, familiari e colleghi attoniti. È stato aperto un fascicolo per morte come conseguenza di un altro reato. LEGGI ANCHE:–dee l’ultimo post su Instagram: ‘tanto vale accendersi un fuoco in bocca’:ha pubblicato Si apprende cheera in casa da solo e laMarcella Mosca stava provando a chiamarlo da ore. L’attore aveva con sé il cellulare trovato insieme ai suoi effetti personali ma la suarimane per ora avvolta nel mistero. È stato un amico a trovare ...

Advertising

stanzaselvaggia : Titolo a destra: come era meraviglioso, stupendo, talentuoso, unico Libero De Rienzo. Onoriamo la sua memoria! Tito… - enpaonlus : Nel bellissimo libro di Emanuele Trevi “I cani del nulla” la profonda sintonia di Libero Di Rienzo con Gina, animal… - Linkiesta : Libero De Rienzo e l’ingiustizia di morire più giovani di noi che non abbiamo fatto niente. Arriva il giorno in cu… - zazoomblog : Libero De Rienzo l’allarme della moglie Marcella dopo le chiamate a vuoto e urlo dell’amico: mistero sulla morte -… - AlfanoMinora : RT @Linkiesta: Libero De Rienzo e l’ingiustizia di morire più giovani di noi che non abbiamo fatto niente. Arriva il giorno in cui il temp… -