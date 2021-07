Libero De Rienzo, il terrificante racconto della moglie: “Lo chiamavo, ma lui niente” (Di lunedì 19 luglio 2021) È giallo sulla morte di Libero De Rienzo. Quella che doveva essere una malattia potrebbe in realtà nascondere di più. Secondo il Corriere della Sera, infatti, sono emersi nuovi dettagli. Il corpo senza vita di ¨Picchio¨, come lo chiamavano amici e parenti, è stato trovato da un amico sul pavimento della sua casa a Roma. All’inizio si parlava di infarto, poi invece la procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di morte per un altro delitto. In attesa dell’autopsia, che verrà effettuata lunedì 19 luglio al Gemelli, e di ulteriori accertamenti, si è scoperto che l’allarme è stato lanciato dalla moglie ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 19 luglio 2021) È giallo sulla morte diDe. Quella che doveva essere una malattia potrebbe in realtà nascondere di più. Secondo il CorriereSera, infatti, sono emersi nuovi dettagli. Il corpo senza vita di ¨Picchio¨, come lo chiamavano amici e parenti, è stato trovato da un amico sul pavimentosua casa a Roma. All’inizio si parlava di infarto, poi invece la procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di morte per un altro delitto. In attesa dell’autopsia, che verrà effettuata lunedì 19 luglio al Gemelli, e di ulteriori accertamenti, si è scoperto che l’allarme è stato lanciato dalla...

Advertising

francescocosta : Oggi su Morning: si ricomincia a parlare di riaprire le scuole, ma non sarà semplice; la ragazza italiana detenuta… - fanpage : All’interno della sua abitazione è stata trovata una bustina con crack o eroina. - virginiaraggi : Mi dispiace tantissimo per la scomparsa di Libero De Rienzo. Ci ha regalato grandi emozioni grazie alle sue interpr… - itsme399 : RT @BorisSollazzo: Di come, quanto e perché mi vergogno di essere un giornalista. In questi giorni e non solo. Non scusarli Libero perché s… - CauzziLorenza : RT @angiode15: Noi cronisti e la spazzatura su Libero De Rienzo – Il Dubbio -