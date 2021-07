Libero de Rienzo, i risultati dei Ris: «Era eroina la polvere bianca trovata in casa». Domani l’autopsia (Di lunedì 19 luglio 2021) A pochi giorni dalla morte di Libero de Rienzo, l’attore e regista trovato senza vita nella sua casa di Roma lo scorso 16 luglio, sono arrivati i primi risultati degli esame condotti dai Carabinieri del Ris sulla polvere bianca trovata dai carabinieri nell’abitazione dell’attore. Nella bustina di plastica sequestrata era contenuta eroina, riporta la Repubblica. Una singola dose che per gli inquirenti non sarebbe bastata a uccidere una persona. Gli inquirenti aspettano ora l’autopsia, prevista per Domani, e l’esame ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 luglio 2021) A pochi giorni dalla morte dide, l’attore e regista trovato senza vita nella suadi Roma lo scorso 16 luglio, sono arrivati i primidegli esame condotti dai Carabinieri del Ris sulladai carabinieri nell’abitazione dell’attore. Nella bustina di plastica sequestrata era contenuta, riporta la Repubblica. Una singola dose che per gli inquirenti non sarebbe bastata a uccidere una persona. Gli inquirenti aspettano ora, prevista per, e l’esame ...

