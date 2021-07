Libero De Rienzo | i Ris | ' Era eroina la polvere trovata in casa sua'

(Di lunedì 19 luglio 2021) Vanessa Incontrada ha confessato di non essere riuscita a trattenere le lacrime una volta appresa la notizia della scomparsa di De, e sui social ha scritto: 'Solo ora leggo ciò che non avrei ...

Ultime Notizie dalla rete : Libero Rienzo

In casa dell'attoreDe, scomparso il 15 luglio 2021, è stata trovata una dose di eroina. Argomenti trattatiDe: eroina a casa dell'attoreDe: il consulente dei familiari...La polvere bianca rinvenuta nella casa, dove è stato trovato morto l'attoreDesarebbe eroina pura al dieci per cento. Sono arrivati i risultati sulle sostanze rinvenute all'interno dell'appartamento, dove nella serata di giovedì scorso è stato trovato senza ...Starebbero emergendo nuovi dettagli da confermare sulla tragica e prematura scomparsa dell'interprete napoletano ...L'autopsia e le indagini degli inquirenti per spiegare il mistero della morte di Libero De Rienzo non sono ancora terminate ...