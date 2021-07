Libero De Rienzo: "Era eroina la polvere bianca trovata in casa sua" (Di lunedì 19 luglio 2021) Era eroina la polvere bianca trovata nell'appartamento di Libero De Rienzo, lo conferma la Procura di Roma ed il quotidiano Repubblica. Era eroina la polvere bianca trovata dai carabinieri nell'appartamento di Libero De Rienzo, secondo quanto riferito da Repubblica; sono questi i risultati delle analisi dei Ris sulle sostanze rinvenute all'interno dell'abitazione del protagonista di Smetto quando voglio. L'articolo del quotidiano spiega che "si tratta di una singola dose, conservata in una ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 luglio 2021) Eralanell'appartamento diDe, lo conferma la Procura di Roma ed il quotidiano Repubblica. Eraladai carabinieri nell'appartamento diDe, secondo quanto riferito da Repubblica; sono questi i risultati delle analisi dei Ris sulle sostanze rinvenute all'interno dell'abitazione del protagonista di Smetto quando voglio. L'articolo del quotidiano spiega che "si tratta di una singola dose, conservata in una ...

Advertising

stanzaselvaggia : Titolo a destra: come era meraviglioso, stupendo, talentuoso, unico Libero De Rienzo. Onoriamo la sua memoria! Tito… - enpaonlus : Nel bellissimo libro di Emanuele Trevi “I cani del nulla” la profonda sintonia di Libero Di Rienzo con Gina, animal… - Corriere : Libero De Rienzo, l’esame dei Ris: «Eroina la polvere trovata in casa» - baphenietzsche : RT @AndreCardi: Lasciate in pace Libero De Rienzo. Questo non è giornalismo, ma sciacallaggio. #LiberoDeRienzo - Magnacaura : RT @neXtquotidiano: Era eroina la polvere bianca trovata in casa di #LiberoDeRienzo -