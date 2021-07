L’ex non perdona: donna di 78 anni pugnalata ferocemente in casa di riposo a Bolzano (Di lunedì 19 luglio 2021) Aggressione feroce ai danni di una donna di 78 anni all’interno di una casa di riposo dell’Alto Adige. Getty Immages/ Stephane De SakutinSiamo ormai tristemente abituati a sentire di notizie di violenze sui bambini all’interno degli asili. Questa volta, invece, vittima di una brutale aggressione una signora di 78 anni, ospite di una casa di riposo in provincia di Bolzano. La donna – riferisce Fanpage – è stata uccisa con una coltellata al cuore. Il delitto si è consumato nel tardo pomeriggio di domenica 18 luglio. La ... Leggi su formatonews (Di lunedì 19 luglio 2021) Aggressione feroce ai ddi unadi 78all’interno di unadidell’Alto Adige. Getty Immages/ Stephane De SakutinSiamo ormai tristemente abituati a sentire di notizie di violenze sui bambini all’interno degli asili. Questa volta, invece, vittima di una brutale aggressione una signora di 78, ospite di unadiin provincia di. La– riferisce Fanpage – è stata uccisa con una coltellata al cuore. Il delitto si è consumato nel tardo pomeriggio di domenica 18 luglio. La ...

