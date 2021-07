L' ex brigatista Maurizio Di Marzio finalmente arrestato a Parigi

(Di lunedì 19 luglio 2021) E' certamente una buona notizia per lo Stato italiano e in particolare per il mondo della giustizia, l'arresto, da parte della polizia francese, dell'exDi, ossia l'ultimo dei terroristi delle Brigate Rosse per cui l ‘Italia aveva domandato a suo tempo l'estradizione. Si tratta di una notizia confermata da Ansa, la quale fa riferimento a fonti attendibili provenienti proprio dal Ministero della Giustizia. Interessante notare che la cattura e il conseguente arresto non sono state operazioni facilissime, giacchè l'uomo di origine molisane e attivo nelle BR per diverso tempo, era riuscito a sfuggire alla cattura ...

matteosalvinimi : Arrestato in Francia l'ex brigatista rosso Maurizio Di Marzio, era fuggito prima della retata di fine aprile. Grand… - marcodimaio : È stato arrestato poco fa a Parigi l'ex brigatista Maurizio Di Marzio, sfuggito all'operazione di aprile. La Franci… - Avvenire_Nei : Francia. Arrestato l'ex brigatista rosso Maurizio Di Marzio

Un provvedimento depositato l'8 luglio dalla Corte d'Assise di Roma ha stabilito infatti che non è ancora prescritta la sua pena L'ex brigatista Maurizio Di Marzio, sfuggito all'operazione di fine aprile, Luigi Bergamin, tra gli ideologi dei Pac, (il gruppo armato di Cesare Battisti) e condannato per due omicidi tra cui quello del macellaio Lino Sabbadin, e Maurizio Di Marzio, ex brigatista. Il provvedimento depositato l'8 luglio dalla Corte d'Assise di Roma ha stabilito infatti che non è ancora prescritta la sua pena.