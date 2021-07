L’esperienza del Centro di Cardiochirurgia Robotica sul giornale italiano di cardiologia (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono passati due anni da quando Humanitas Gavazzeni ha avviato al suo interno il Centro di Cardiochirurgia Robotica, parte del Dipartimento Cardiovascolare dell’ospedale, unico caso italiano con i 20 Centri europei (dal Belgio all’Inghilterra, dai Paesi Bassi alla Francia) in cui è attivo un programma di cardio-Robotica al fianco della Cardiochirurgia tradizionale, della Cardiochirurgia mininvasiva e cardiologia interventistica. Ad oggi sono stati eseguiti 60 interventi di Cardiochirurgia mitralica Robotica, tecnica ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono passati due anni da quando Humanitas Gavazzeni ha avviato al suo interno ildi, parte del Dipartimento Cardiovascolare dell’ospedale, unico casocon i 20 Centri europei (dal Belgio all’Inghilterra, dai Paesi Bassi alla Francia) in cui è attivo un programma di cardio-al fianco dellatradizionale, dellamininvasiva einterventistica. Ad oggi sono stati eseguiti 60 interventi dimitralica, tecnica ...

