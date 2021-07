Lega Pro, nuovo pallone ufficiale per stagione 2021/22 (Di lunedì 19 luglio 2021) Innovazione, connessione, tradizione. Svelato Magister Legacy, il nuovo pallone dotato di QR code realizzato da Erreà Sport per la stagione 2021-2022 di Lega Pro Leggi su itasportpress (Di lunedì 19 luglio 2021) Innovazione, connessione, tradizione. Svelato Magistercy, ildotato di QR code realizzato da Erreà Sport per la-2022 diPro

Ultime Notizie dalla rete : Lega Pro Serie C, presentato il nuovo pallone 2021/22 Sul pallone, infatti, è stato inserito uno speciale QR Code con cui Lega Pro potrà veicolare informazioni esclusive, dando la possibilità di ricevere e condividere notizie e aggiornamenti. Grazie ...

LEGA PRO - Arriva Magister Legacy, il nuovo pallone per la stagione 2021/22 Innovazione, connessione, tradizione: sono gli ingredienti racchiusi nel nuovo pallone ufficiale della Serie C per la stagione sportiva 2021/22. Si chiama Magister Legacy, ed è stato realizzato da Err ...

