LeasePlan - Accordo con Arrival per i furgoni elettrici nelle città europee (Di lunedì 19 luglio 2021) Come anticipato nel report What's Next nel settore LCV, LeasePlan si sta attrezzando per la nuova normalità anche nel settore delle consegne, dopo il boom dello shopping online dovuto al Covid. La rivoluzione, per i commerciali leggeri (Light commercial vehicles), come in tutti gli altri settori della mobilità in genere, si chiama elettrico, e ora la svolta si traduce con l'arrivo sulle strade di sempre più veicoli a batterie. Anche di grandi dimensioni. La società olandese, uno dei colossi mondiali del cosiddetto Car-as-a-Service (in effetti, è uno dei principali fornitori al mondo di furgoni per consegne: quasi 1 veicolo LeasePlan su 4 è ...

