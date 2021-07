Le quattro giornate di Napoli tra Seattle e il G8 (Di martedì 20 luglio 2021) Nel vedere le testimonianze drammatiche dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a molte e molti è venuta in mente Genova del luglio 2001, di cui ci accingiamo a ricordare politicamente ed emotivamente il ventennale. Ci aiuta a ricordare un libro recentemente uscito per Derive Approdi (Da Seattle a Genova. Cronistoria della Rete No Global, pp. 315, euro 20) curato da Daniele Maffione, con prefazione di Marco Bersani. Perché tra Seattle e Genova non solo ci fu Porto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 20 luglio 2021) Nel vedere le testimonianze drammatiche dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a molte e molti è venuta in mente Genova del luglio 2001, di cui ci accingiamo a ricordare politicamente ed emotivamente il ventennale. Ci aiuta a ricordare un libro recentemente uscito per Derive Approdi (Daa Genova. Cronistoria della Rete No Global, pp. 315, euro 20) curato da Daniele Maffione, con prefazione di Marco Bersani. Perché trae Genova non solo ci fu Porto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

gp_fiore : È un po’ che osservo il monumento alle quattro giornate di @ComuneNapoli . Un’opera che deve essere ricomposta in u… - Giorgybus : @cri_mousse Esattamente. La dottoressa per cui lavoro passa giornate intere al telefono (anche quando è in vacanza!… - PetrazzuoloF : @AldoSciara Napoli è la città di Masaniello e delle Quattro Giornate. Noi non li sopportiamo i prepotenti. - PantheonVerona : Presentate ieri le iniziative in programma dal 22 al 26 luglio a Sant'Anna d'Alfaedo, tra Fiera agricola e festa pa… - adorvoliver : @myvghost Ma in Italia ti propongono sette giorni su sette al costo di quattro giornate, è diverso -