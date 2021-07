Le opere d’arte su Pornhub, Asa Akira: “Lorenzo de’ Medici membro premium”. Gli Uffizi non la prendono bene (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli Uffizi sono pronti a diffidare Cicciolina. O meglio, Pornhub. Sembra il plot di una commedia surreale invece è tutto vero, con un «incidente diplomatico» che vede contrapposti uno dei musei italiani più celebri al mondo e il sito pornografico più cliccato di sempre. Ma cosa ha innescato lo scontro che rischia di finire in tribunale? L’uso non autorizzato di immagini di opere d’arte in «Pornhub Classic Nudes», la prima audio guida ai «nudi classici» ideata dal sito porno, che ha scelto come testimonial del progetto Ilona Staller, in arte Cicciolina. E proprio l’attrice hard – icona del porno mondiale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Glisono pronti a diffidare Cicciolina. O meglio,. Sembra il plot di una commedia surreale invece è tutto vero, con un «incidente diplomatico» che vede contrapposti uno dei musei italiani più celebri al mondo e il sito pornografico più cliccato di sempre. Ma cosa ha innescato lo scontro che rischia di finire in tribunale? L’uso non autorizzato di immagini diin «Classic Nudes», la prima audio guida ai «nudi classici» ideata dal sito porno, che ha scelto come testimonial del progetto Ilona Staller, in arte Cicciolina. E proprio l’attrice hard – icona del porno mondiale ...

