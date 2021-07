(Di lunedì 19 luglio 2021) Di fronte a quasi duecento vittime, oltre mille dispersi e danni incalcolabili per lein Renania-Palatinato e Nordreno-Vestfalia, lasi concentra sulla priorità di prestare soccorsopopolazione colpita da una catastrofe senza precedenti. Primum vivere, poi ci sarà il tempo per ragionare su cause ed effetti del disastro e sulle misure da adottare per prevenire o contenere nuovi sconvolgimenti della natura. Non è l’ora di polemiche di parte o rimpalli di responsabilità. Verranno anche quelli, ma al momento opportuno. Tuttavia, tra incredulità e angoscia, molti pensieri corrono ai mutamenti ...

Musso___ : A dispetto del titolo … un intero articolo dedicato alle pippe interne dei Grunen … tipo quelli infiniti dedicati a… - HuffPostItalia : Le inondazioni cambiano faccia alla Germania e alla sua campagna elettorale

C'erano state in passato, anche del Reno, ma mai con questa violenza, che in poco tempo ... L'emergenza e i bisogni cambiano di giorno in giorno, ma sicuramente ci vorrà molto tempo, e sarà ... Le gravi inondazioni nella Renania-Palatinato e nel Nord Reno-Westfalia ... Tutte le condutture di acqua, gas, elettricità sono interrotte.