Le foto false delle manifestazioni francesi contro il Green pass (Di lunedì 19 luglio 2021) Le proteste contro il Green pass in Francia sono ampiamente documentate, ma alcuni utenti stanno diffondendo alcune immagini false e totalmente fuori contesto per esaltare ulteriormente le manifestazioni. Una delle foto, quella della ghigliottina posta in centro in una piazza condivisa dalla pagina Facebook di Luca Nali in un post del 15 luglio 2021, è la stessa usata nel 2018 per far credere che fosse stata posizionata contro Macron dai Gilet Gialli, ma venne scattata il 15 gennaio 2018. Un’altra foto, condivisa non solo da Luca ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 luglio 2021) Le protesteilin Francia sono ampiamente documentate, ma alcuni utenti stanno diffondendo alcune immaginie totalmente fuori contesto per esaltare ulteriormente le. Una, quella della ghigliottina posta in centro in una piazza condivisa dalla pagina Facebook di Luca Nali in un post del 15 luglio 2021, è la stessa usata nel 2018 per far credere che fosse stata posizionataMacron dai Gilet Gialli, ma venne scattata il 15 gennaio 2018. Un’altra, condivisa non solo da Luca ...

Le foto false delle manifestazioni francesi contro il Green pass

