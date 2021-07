Le conseguenze dalla nuova ondata di contagi sugli ospedali, secondo Gimbe (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - "È ragionevolmente certo che i numeri dei contagi aumenteranno nelle prossime settimane, perché la variante Delta è piuù contagiosa di quella Alfa e sappiamo che entro fine agosto diventerà prevalente. Non avremo però un grande impatto sugli ospedali perché abbiamo una rilevante quota di popolazione vaccinata". Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenendo ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. "Per quanto riguarda i nuovi contagi - ha precisato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione ... Leggi su agi (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - "È ragionevolmente certo che i numeri deiaumenteranno nelle prossime settimane, perché la variante Delta è piuùosa di quella Alfa e sappiamo che entro fine agosto diventerà prevalente. Non avremo però un grande impattoperché abbiamo una rilevante quota di popolazione vaccinata". Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, intervenendo ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. "Per quanto riguarda i nuovi- ha precisato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione ...

Advertising

Agenzia_Italia : Le conseguenze dalla nuova ondata di contagi sugli ospedali, secondo Gimbe - sulsitodisimone : Le conseguenze dalla nuova ondata di contagi sugli ospedali, secondo Gimbe - TimoneDi : RT @fabius10scudi: Siri è un altro che parla ma non agisce in modo coerente. Giusto, ferito lo stato di diritto. Ferito anche dalla Lega ch… - PRF3CTNOW : non posso essere l'unicx che se mai vedesse H e L insieme farebbe di tutto per farlo sapere al mondo,nonostante le… - kleist13 : @strange_days_82 @franborgonovo Come sempre non capite una cippa. Come sempre le provate tutte per mascherare le co… -