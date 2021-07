Lazio, visite mediche per Luka Romero. Il video (Di lunedì 19 luglio 2021) La Lazio ha chiuso un colpo per la prospettiva: si tratta di Luka Romero classe 2004, trequartista del Real Mallorca, che ha esordito nella Liga nel 2020 a 15 anni e 219 giorni, diventando il calciatore più giovane di sempre a scendere in campo per la prima volta nel massimo campionato spagnolo. Questa mattina il giocatore è arrivato a Roma e si è sottoposto alle visite mediche di rito con il club biancoceleste presso la clinica Paideia. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021) Laha chiuso un colpo per la prospettiva: si tratta diclasse 2004, trequartista del Real Mallorca, che ha esordito nella Liga nel 2020 a 15 anni e 219 giorni, diventando il calciatore più giovane di sempre a scendere in campo per la prima volta nel massimo campionato spagnolo. Questa mattina il giocatore è arrivato a Roma e si è sottoposto alledi rito con il club biancoceleste presso la clinica Paideia. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? #Lazio, nuovo rinforzo per #Sarrj: visite mediche per l'esterno mancino Luka #Romero ?? @RicCaponetti - calciomercatoit : ?? VIDEO - LeBombeDiVlad : ?? #Lazio, ecco Luka #Romero ???? L’arrivo per le visite mediche #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - Gianluc21212259 : RT @RaimondoDM: Visite mediche con la #Lazio per il centrocampista argentino classe 2004 Luka #Romero. @TuttoMercatoWeb - BADV4SS : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Lazio, le prime immagini di Luka #Romero a #Roma -