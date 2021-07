Lazio, Sarri cambia ruolo a Luis Alberto: il nuovo tema tattico (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo alcune voci sul possibile addio, Luis Alberto è pronto a ripartire ancora dalla Lazio in vista della prossima stagione. Il centrocampista spagnolo cambierà ruolo, ma resterà un punto di forza nell’idea tattica di Sarri Dopo alcune indiscrezioni sul possibile addio di Luis Alberto alla Lazio, il club biancoceleste ha deciso di confermare lo spagnolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo alcune voci sul possibile addio,è pronto a ripartire ancora dallain vista della prossima stagione. Il centrocampista spagnolo cambierà, ma resterà un punto di forza nell’idea tattica diDopo alcune indiscrezioni sul possibile addio dialla, il club biancoceleste ha deciso di confermare lo spagnolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ZZiliani : Pensatela come volete, ma #Hysaj che adempie al rito del nuovo acquisto (quello d'intonare una canzone di fronte al… - sportface2016 : #Lazio, la super tifosa Suor Paola: 'Ho chiesto a #Lotito di abbassare lo stipendio a #Sarri se bestemmia' - Flavio_Casoria : RT @guru_mercato: Novità, novità, novità???? A 20 retweet vi svelo le ultimissime?? #Calciomercato #SerieA #Lazio #Sarri #Lotito #Tare #Guru… - Lucachannel : Vedo un Insigne alla Lazio con Sarri e il fratm Ciro - 7mz02_ : @Bonetti Sarri- Lazio Allegri - Juve Inzaghi - Inter Mourinho - Roma and more... CAN;T WAITTTTT -