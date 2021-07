Lazio in zona gialla? Vaia: “Non spaventiamo gli italiani, si contagiano i giovani non vaccinati” (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ vero, specialmente nel Lazio, a seguito del ‘pubblico di massa’ che ha seguito l’impresa degli Azzurri ad Euro 2020, è stata registrata una fortissima recrudescenza di contagi e due focolai (Monteverde ed Ostia a Roma), e sicuramente, trascorso l’intervallo d’incubazione dalla finale, altri ne arriveranno. Tuttavia, al momento, questo non ha fortunatamente implicato ‘emergenza’ ospedaliere di alcun tipo. Del resto, i parametri principali che concorrono a determinare il ‘colore’ di una regione, sono legati sia al numero dei ricoveri, che alle presenza nelle terapie intensive. E come tiene a precisare oggi ’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio’ ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ vero, specialmente nel, a seguito del ‘pubblico di massa’ che ha seguito l’impresa degli Azzurri ad Euro 2020, è stata registrata una fortissima recrudescenza di contagi e due focolai (Monteverde ed Ostia a Roma), e sicuramente, trascorso l’intervallo d’incubazione dalla finale, altri ne arriveranno. Tuttavia, al momento, questo non ha fortunatamente implicato ‘emergenza’ ospedaliere di alcun tipo. Del resto, i parametri principali che concorrono a determinare il ‘colore’ di una regione, sono legati sia al numero dei ricoveri, che alle presenza nelle terapie intensive. E come tiene a precisare oggi ’Unità di Crisi Covid della Regione’ ...

