Lavoro, Inail: “L’86% delle aziende ispezionate nel 2020 aveva lavoratori irregolari o in nero. Con il Covid +27% di infortuni mortali” (Di lunedì 19 luglio 2021) Più di otto su dieci. Su 7.486 aziende ispezionate dall’Inail nel 2020, l‘86,57% è risultato irregolare dal punto di vista del versamento dei premi e degli obblighi contributivi. Nell’anno della pandemia, in cui i controlli si sono ridotti anche causa emergenza sanitaria oltre che per l’assottigliamento dell’organico (all’istituto sono rimasti solo 246 ispettori), sono inoltre aumentati del 27,6% a 1.538 gli incidenti mortali denunciati. Oltre un terzo dei casi consiste in decessi per Covid contratto sul posto di Lavoro. I dati emergono dal rapporto annuale presentato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Più di otto su dieci. Su 7.486dall’nel, l‘86,57% è risultato irregolare dal punto di vista del versamento dei premi e degli obblighi contributivi. Nell’anno della pandemia, in cui i controlli si sono ridotti anche causa emergenza sanitaria oltre che per l’assottigliamento dell’organico (all’istituto sono rimasti solo 246 ispettori), sono inoltre aumentati del 27,6% a 1.538 gli incidentidenunciati. Oltre un terzo dei casi consiste in decessi percontratto sul posto di. I dati emergono dal rapporto annuale presentato ...

Advertising

LaStampa : Il clamoroso dato delI’Inail: nel 2020 controllate 7.486 aziende, oltre 86% irregolari. E di lavoro si muore sempre… - repubblica : Morti sul lavoro, nel 2021 già dati record. L'Inail: 'Non basta più indignarsi' - fattoquotidiano : Lavoro, Inail: “L’86% delle aziende ispezionate nel 2020 aveva lavoratori irregolari o in nero. Con il Covid +27% d… - angy_angy67 : RT @fattoquotidiano: Lavoro, Inail: “L’86% delle aziende ispezionate nel 2020 aveva lavoratori irregolari o in nero. Con il Covid +27% di i… - cocchi2a : RT @fattoquotidiano: Lavoro, Inail: “L’86% delle aziende ispezionate nel 2020 aveva lavoratori irregolari o in nero. Con il Covid +27% di i… -