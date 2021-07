Lavoravo come consulente legale a Milano | poi ho detto basta | ora faccio il cooperante in Congo e sono più felice

Advertising

Stefanialove_of : @bertagiu Anche io facevo così quando lavoravo come call center erotica ???? - NumeroZero1 : @Smartitina Lo avevo ascoltato ad 'idem' dove lavoravo come Stuart...sono d'accordo è praticamente impazzito ???? - m_sourpatch : @yourfriendyen È una cosa che uccide psicologicamente anche me. Con un lavoro che ti occupa tutta la giornata, ti s… - ClaudiaRm2008 : @RickyPalazzolo Esatto, anche perché lavoravo in area Covid, ed i primi tempi ci facevano pochi tamponi.solo che ch… - prfcloueh : @enfperalta Tequila, se sento l’odore vomito di nuovo. Ah, c’è da dire che lavoravo come cameriera nel louge bar di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoravo come

RiminiToday

"'in palestra e ho sempre sognato di correre in bicicletta, ma non ho mai incontrato l'... nonostante tutto, dobbiamo cercare sempre l'azzurro del cielo tra le nuvole e a non mollare mai...in palestra e ho sempre sognato di correre in bicicletta, ma non ho mai incontrato l'... nonostante tutto, dobbiamo cercare sempre l'azzurro del cielo tra le nuvole e a non mollare mai...La Toscana, come tutto il resto del paese ... Al fianco delle istituzioni occorre battersi per difendere il lavoro e la sua dignità, e per sottrarre il nostro territorio alle dinamiche predatorie di ...È così che la protagonista racconta la sua storia. Lei che è una donna in carriera, dedita al suo lavoro di giornalista, con alle spalle una serie di relazioni sentimentali inconsistenti. Non ha decis ...