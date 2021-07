Latina | mega rissa nel centro città | scattano altri due Daspo Willy

(Di lunedì 19 luglio 2021) Qualche settimana fa, all’esterno di un pub neldi, una violentasi era innescata e non tra giovanissimi. Dei tanti partecipanti sono stati identificati due protagonisti: M.M. di 40 anni e R.D. di 39 anni. Questa mattina, la Polizia di Stato diper loro due ha notificato i provvedimenti di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, cd.. Il tutto varrà per la durata di sei mesi: tempo che impedirà ai due di entrare o anche solo di stazionare nei pressi di locali ed esercizi pubblici del ...

Da lunedì 7 casi del genere in provincia di e 14 a Viterbo, 10 in Umbria (rientrati da Malta e Portogallo), 15 a Siracusa. Oltre al- focolaio di Jesolo, in Veneto, dove un ragazzo ...