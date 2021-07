Latina | detenzione abusiva di armi | denunciato 68enne

(Di lunedì 19 luglio 2021) Oggi ai militari del nor- sezione radiomobile- hannoper ricettazione,die omessa denuncia diall’autorità di pubblica sicurezza un. I controlli delle forze dell’ordine L’uomo è statoa conclusione degli accertamenti scaturiti in seguito al rinvenimento diavvenuto il 18 luglio scorso, sulle sponde del locale canale Mussolini, di una fuciliera contenente n. 3 fucili. Nella circostanza i militari operanti rinvenivano, oltre a quantodalla ...

CorriereCitta : Latina, detenzione illegale di armi: denunciato 68enne - LaNotPontina : Nella decorsa notte, in cisterna di latina (lt), i carabinieri del locale comando stazione, nell’ambito di un servi… - LatinaBiz : Tribunale Un imprenditore di Aprilia era stato arrestato con l’accusa di detenzione di 20 chili di cocaina ma nell… - LaNotPontina : La Polizia di Stato – Questura di Latina è costantemente impegnata nelle attività di controllo della movimentazione… - CorriereCitta : Latina, detenzione abusiva di armi: 63enne denunciata -

Ultime Notizie dalla rete : Latina detenzione

Il Corriere della Città

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cisterna , con l'accusa didi sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari della stazione, nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno ...E' stato arrestato la scorsa notte a Cisterna didai carabinieri del locale comando stazione, nell'ambito di un servizio finalizzato alla ... un 42enne del posto per il reato didi ...Sulle sponde del canale Mussolini i carabinieri di Latina hanno trovato ieri una fuciliera contenente tre fucili rubati lo scorso mese. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato un 68enne del ...Gli agenti del commissariato di Polizia di Cisterna hanno denunciato un uomo di 55 anni, residente ad Aprilia, per furto aggravato ai danni di una lavanderia. L’uomo, guardia ...