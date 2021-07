Lascia la Primavera del Napoli: è fatta per la cessione (Di lunedì 19 luglio 2021) Vincenzo Potenza, classe 2002 di proprietà del Napoli, è alla ricerca di un nuovo club per la prossima stagione. Per il terzino destro sono arrivate delle proposte dalla Serie D e precisamente da Cavese, Cerignola e Picerno. Quest'anno Potenza è risultato uno degli uomini chiave per la risalita dei partenopei dalla Primavera 2. A ripotarlo è Tuttomercatoweb. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Vincenzo Potenza, classe 2002 di proprietà del, è alla ricerca di un nuovo club per la prossima stagione. Per il terzino destro sono arrivate delle proposte dalla Serie D e precisamente da Cavese, Cerignola e Picerno. Quest'anno Potenza è risultato uno degli uomini chiave per la risalita dei partenopei dalla2. A ripotarlo è Tuttomercatoweb.

