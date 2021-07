Largo Argentina, arrestati tre borseggiatori (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. – Hanno tra i 20 e i 30 anni i tre cittadini romeni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, arrestati da una delle pattuglie antiborseggio dispiegate sui mezzi pubblici della Capitale dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro. Il gruppetto aveva già attirato l’attenzione dei militari a causa dei loro movimenti sospetti mentre viaggiavano a bordo dell’autobus Atac linea “64”: il pedinamento è durato finché i cittadini romeni sono scesi alla fermata di Largo di Torre Argentina, dove avevano adocchiato le loro vittime. I tre, infatti, hanno velocemente, ma senza dare nell’occhio, accerchiato una coppia di turisti ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. – Hanno tra i 20 e i 30 anni i tre cittadini romeni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti,da una delle pattuglie antiborseggio dispiegate sui mezzi pubblici della Capitale dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro. Il gruppetto aveva già attirato l’attenzione dei militari a causa dei loro movimenti sospetti mentre viaggiavano a bordo dell’autobus Atac linea “64”: il pedinamento è durato finché i cittadini romeni sono scesi alla fermata didi Torre, dove avevano adocchiato le loro vittime. I tre, infatti, hanno velocemente, ma senza dare nell’occhio, accerchiato una coppia di turisti ...

Advertising

gomeznjulieta : Jsjsjs amigo el de pelo largo es el Thomas de argentina - rikosta74 : non erano fuggiti in Argentina, ma a largo Argentina? - Maximo471696611 : @virginiaraggi Complimenti. Nessuna postazione taxi dal Colosseo a largo Argentina. Morite di stenti. Maiali - Andrea92Sardi : RT @VanniniSilvio: @MonicaCirinna Riprendere un collega in aula Travisarne il contegno Postare il tutto sui social A questo si è ridotta Sa… - apavo75 : RT @VanniniSilvio: @MonicaCirinna Riprendere un collega in aula Travisarne il contegno Postare il tutto sui social A questo si è ridotta Sa… -