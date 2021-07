Landini avverte | mobilitazione se necessario

(Di lunedì 19 luglio 2021) "Dobbiamo farci sentire di più e quindi prepararci seanche chiamare i lavoratori allaperché questa è davvero un'occasione irripetibile per il nostro Paese ma anche per il ...

Lo dice il leader della Cgil, Maurizioa 'Ri)programmare il paese Pnrr, Trasporti e infrastrutture'. "Credo che dobbiamo pensare, visto che ormai siamo verso la fine di luglio, che con la ...Come si fanno questi investimenti, per creare quale lavoro, quale modello sociale?" In Italia,, c'è "il tema che il lavoro deve tornare ad essere quella attività che permette alle ..."Dobbiamo farci sentire di più e quindi prepararci se necessario anche chiamare i lavoratori alla mobilitazione perché questa è davvero un'occasione irripetibile per il nostro Paese ma anche per il mo ...(ANSA) - ROMA, 03 LUG - 'Si deve aprire una discussione su cosa si produce, perché lo si produce, con quale sostenibilità ambientale', e in ...