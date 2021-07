L’Amla cerca casa e si scatenano le lobby

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 luglio 2021) Lo scorso 8 luglio, la Reuters seguita dal Financial Times e da Politico – per citarne alcuni- ha svelato i contenuti di una bozza di proposta della Commissione Europea che intende creare una nuova agenzia, la Anti-Money Laundering Authority (AMLA), che si occuperà di antiriciclaggio e sarà centrale all’interno di un nuovo sistema di regole per la trasparenza nel trasferimento di criptovalute. È la prima risposta tangibile risposta a un problema, annoso, ma che è esploso dopo che diversi paesi hanno iniziato a indagare su 200 miliardi di euro di transazioni sospette che la Danske Bank ha fatto transitare, tra il 2007 e il 2015, attraverso la sua filiale estone. Le indagini su questa ...