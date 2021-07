L'altra faccia del Green deal. Giorgetti: "La transizione ha un prezzo. Attenti al lavoro" (Di lunedì 19 luglio 2021) "Vogliamo puntare sulla transizione ecologica? Bene, ma questa avrà un prezzo". Giancarlo Giorgetti parla senza retorica, centra il punto e mette a fuoco le preoccupazioni che in questi giorni interi settori produttivi stanno sollevando. L'occasione è un'intervista pubblicata questa mattina da Libero, in cui il ministro commenta il pacchetto di misure approvato mercoledì scorso dalla Commissione europea. “L'Europa ha voluto accelerare sul Green – ha osservato il titolare dello Sviluppo economico – ma attenzione a non finire fuori strada”. Le preoccupazioni, d'altro canto, non possono che venire proprio dal Mise, dove si ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 luglio 2021) "Vogliamo puntare sullaecologica? Bene, ma questa avrà un". Giancarloparla senza retorica, centra il punto e mette a fuoco le preoccupazioni che in questi giorni interi settori produttivi stanno sollevando. L'occasione è un'intervista pubblicata questa mattina da Libero, in cui il ministro commenta il pacchetto di misure approvato mercoledì scorso dalla Commissione europea. “L'Europa ha voluto accelerare sul– ha osservato il titolare dello Sviluppo economico – ma attenzione a non finire fuori strada”. Le preoccupazioni, d'altro canto, non possono che venire proprio dal Mise, dove si ...

