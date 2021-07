L'album del giorno: De André-Pfm il concerto ritrovato (Di lunedì 19 luglio 2021) Fabrizio De Andrè & PFM - Il concerto ritrovato è la versione audio del docufilm tratto dal filmato dello storico concerto di Genova del 1979, proiettato nel sale dei cinema con grande successo. In sostanza, la riscoperta recente di un pezzo fondamentale della storia della musica italiana. Rivive quindi in cd e vinile la magia di quell'incontro tra due mondi diversi. Un azzardo che ha dato vita ad uno dei tour italiani più importanti di sempre. Mettendosi all'ascolto del cd, o ancor meglio del doppio 33 giri, si viaggia nel tempo ripiombando nell'atmosfera del Padiglione C della Fiera di Genova. Proprio lì, davanti a un evento ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 luglio 2021) Fabrizio De Andrè & PFM - Ilè la versione audio del docufilm tratto dal filmato dello storicodi Genova del 1979, proiettato nel sale dei cinema con grande successo. In sostanza, la riscoperta recente di un pezzo fondamentale della storia della musica italiana. Rivive quindi in cd e vinile la magia di quell'incontro tra due mondi diversi. Un azzardo che ha dato vita ad uno dei tour italiani più importanti di sempre. Mettendosi all'ascolto del cd, o ancor meglio del doppio 33 giri, si viaggia nel tempo ripiombando nell'atmosfera del Padiglione C della Fiera di Genova. Proprio lì, davanti a un evento ...

Advertising

TIM_music : 'Dove c'è musica' suona ancora come alla sua prima pubblicazione, 25 anni fa. ?? Quale miglior modo per celebrare l'… - casteIIoriz0n : @raduraestiva praticamente ha voluto sotterrare l'album del 2020 perché brutto - Marty_Petrucci : RT @BSNewsItalia: Altre storie di Britney in cui canta “Lonely” dall’album “Britney”, postate sul profilo del fidanzato Sam. #FreeBritney h… - RWISHLIST3 : @junienoona Un giorno dopo del release dell'album ???????? - orsomarrone : FOREIGN PAIN: i dettagli dell’album di debutto e il video del primo singolo -