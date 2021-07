La vita promessa | tutto quello che c’è da sapere sulla fiction

(Di lunedì 19 luglio 2021) La: trama, cast, quante puntate, streaming, repliche Rai 1 Laè la serie tv in replica su Rai 1 a partire da lunedì 19 luglio 2021 in prima serata dalle 21.25. Ladiretta da Ricky Tognazzi, con protagonisti Luisa Ranieri, Thomas Trabacchi, Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Cristiano Caccamo, Emilio Fallarino, Giuseppe Spata, Vittorio Magazzù, Francesca Di Maggio, Primo Reggiani e Lina Sastri, racconta l’avvincente e coraggiosa storia di Carmela, donna siciliana bella e risoluta, moglie innamorata e madre protettiva. La prima stagione, in replica ogni lunedì su Rai 1, è ...

Advertising

RaiUno : Cambio di programmazione Rai1: stasera #12luglio in sostituzione de “La vita promessa” andrà in onda “Notte Azzurr… - SMSNEWSOFFICIAL : appuntamento su Rai 1 con la serie “La vita promessa” - Mario48440912 : RT @Libero_official: Orrore a #Pavia: straniero ubriaco viene rifiutato da un pub, perde la testa e travolge con l'auto tre ragazzini (due… - marioau52719740 : RT @Libero_official: Orrore a #Pavia: straniero ubriaco viene rifiutato da un pub, perde la testa e travolge con l'auto tre ragazzini (due… - Domenic20508867 : RT @Libero_official: Orrore a #Pavia: straniero ubriaco viene rifiutato da un pub, perde la testa e travolge con l'auto tre ragazzini (due… -

Ultime Notizie dalla rete : vita promessa

...con Roberta Capua 16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA 17.05 ESTATE IN DIRETTA con Roberta Capua 18.45 REAZIONE A CATENA Game Show 20.00TG1 TELEGIQRNALE/20.30 TECHETECHETÈ 21.25 LA...Per semplificare laai consumatori, è nata così la Guida pocket In Vacanza come a casa : ... Diffidate da chi vi propone di lasciare Airbnb per accordarvi privatamente con ladi uno sconto:...A distanza di un mese dalla morte di Seid Visin, il padre ha dichiarato che è stato anche il razzismo subito in Italia a spingerlo al suicidio ...«Tornare al Penzo? Come no, arrivare in barca allo stadio è sempre uno spettacolo impagabile». Si chiude con questa “promessa” la lunga intervista rilasciata a “Il Gazzettino” dall’ex presidente Mauri ...