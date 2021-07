La vita promessa: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica) (Di lunedì 19 luglio 2021) Stasera, lunedì 19 luglio 2021, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata de La vita promessa, fiction con Luisa Ranieri andata in onda nel 2018 sempre sulla principale rete Rai. La serie tv è una produzione Rai Fiction-Picomedia, per la regia di Ricky Tognazzi, e racconta la storia di una famiglia italiana in cerca di riscatto, tra sogni e inevitabili disillusioni. Protagonista è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Ma vediamo le anticipazioni (trama e ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 luglio 2021) Stasera, lunedì 19 luglio 2021, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda inlade La, fiction con Luisa Ranieri andata in onda nel 2018 sempre sulla principale rete Rai. La serie tv è una produzione Rai Fiction-Picomedia, per la regia di Ricky Tognazzi, e racconta la storia di una famiglia italiana in cerca di riscatto, tra sogni e inebili disillusioni. Protagonista è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Ma vediamo lee ...

Advertising

RaiUno : Cambio di programmazione Rai1: stasera #12luglio in sostituzione de “La vita promessa” andrà in onda “Notte Azzurr… - bubinoblog : GUIDA TV 19 LUGLIO 2021: UN LUNEDÌ TRA LA VITA PROMESSA, TEMPTATION ISLAND E REPORT SULLE STRAGI MAFIOSE - Federic01996 : RT @TognazziR: Stasera ore 21:30 @Raiuno079 Replica della Prima puntata Prima stagione de LA VITA PROMESSA con Luisa Ranieri Regia d… - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per… - ros29dimella : RT @TognazziR: Stasera ore 21:30 @Raiuno079 Replica della Prima puntata Prima stagione de LA VITA PROMESSA con Luisa Ranieri Regia d… -