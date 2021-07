La vita promessa | anticipazioni prima puntata del 19 luglio 2021

(Di lunedì 19 luglio 2021) Lain onda oggi 19su Rai 1. ScreenQuesta sera su Rai 1, alle ore 21.25, torna l’appuntamento con ”La’‘. La Rai ha deciso di rimandare in onda la fortunata serie del 2018. La serie è ambientata nella Sicilia degli anni ’20. Carmela è il punto di riferimento della famiglia Carrizzo. La donna vive una situazione non facile in quanto è assiduamente corteggiata da Vincenzo Spanò. Quest’ultimo è letteralmente ossessionato dalla donna, la quale continua a ...

Advertising

RaiUno : Cambio di programmazione Rai1: stasera #12luglio in sostituzione de “La vita promessa” andrà in onda “Notte Azzurr… - Redy9101 : RT @Libero_official: Orrore a #Pavia: straniero ubriaco viene rifiutato da un pub, perde la testa e travolge con l'auto tre ragazzini (due… - sarahross71 : RT @Libero_official: Orrore a #Pavia: straniero ubriaco viene rifiutato da un pub, perde la testa e travolge con l'auto tre ragazzini (due… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Orrore a #Pavia: straniero ubriaco viene rifiutato da un pub, perde la testa e travolge con l'auto tre ragazzini (due… - lamescolanza : Rai1, torna 'La vita promessa' -

Ultime Notizie dalla rete : vita promessa

Dituttounpop

... 'Paolo Borsellino pagò con lala propria rettitudine e la coerenza di uomo delle Istituzioni. ...deciso di lasciare il programma insieme per coronare la propria storia d'amore con ladi ...Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: La(fiction), in onda dalle 21.25 su Rai 1 Hawaii Five - 0 e NCIS: New Orleans (serie tv)...Thomas Trabacchi è uno dei protagonisti di 'La vita promessa', ma sapete chi è la sua moglie? L'avete sicuramente già vista ...Ogni comandante ha il suo soldato di fiducia, colui che avrebbe con sé in prima linea anche in occasione della battaglia più complicata. Maurizio Sarri è arrivato alla Lazio e ...