La variante Delta affonda le Borse. Piazza Affari cede il 3,3% e chiude la peggiore seduta in nove mesi (Di lunedì 19 luglio 2021) Pesano anche il calo del petrolio e l’andamento dell’inflazione, che potrebbe spingere le banche centrali a intervenire sui tassi Leggi su lastampa (Di lunedì 19 luglio 2021) Pesano anche il calo del petrolio e l’andamento dell’inflazione, che potrebbe spingere le banche centrali a intervenire sui tassi

Advertising

fattoquotidiano : Variante Delta, Bassetti a La7: “È scandaloso che ci siano ancora politici scettici sui vaccini. Di questo passo a… - RobertoBurioni : La diffusione dei virus a trasmissione respiratoria (come SARS-CoV-2) è attenuata in estate. Purtroppo questa atten… - borghi_claudio : 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo… - BordignonAngelo : RT @GuidoDeMartini: ????OGGI SCATTA IN GRAN BRETAGNA IL FREEDOM DAY????La Gran Bretagna, nonostante la variante Delta vada avanti, revoca le re… - peppesava : RT @Ragusanews: Palermo, due medici dell’hub vaccinale positivi alla variante Delta -