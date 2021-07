La strana opacità sulle vaccinazioni dei leader politici? Data la loro età dovrebbero essere già in regola | ma

(Di lunedì 19 luglio 2021) Mattarella e Draghi lo hanno fatto quasi subito. Letta ha postato da un hub a fine maggio e ieri prima dose per Renzi mentre Salvini ha annunciato che si è prenotato per agosto. Nessuna notizia invece ...

Advertising

LettoPresto : La strana opacità... -

Ultime Notizie dalla rete : strana opacità

TG La7

Mattarella e Draghi lo hanno fatto quasi subito. Letta ha postato da un hub a fine maggio e ieri prima dose per Renzi mentre Salvini ha annunciato che si è prenotato per agosto. Nessuna notizia invece ...Conteso da unaattrazione e dalla paura di essere divorato, come si narrava fosse successo a ... le nicchie e i sobri arredi antichi, la caldadella carta artigianale e il chiarore ...