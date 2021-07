«La sottile zona rossa – Il G8 di Genova vent’anni dopo» | una clip in anteprima del documentario Sky

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 luglio 2021) Sky Documentaries ricorda i drammatici tre giorni di 20 anni fa con La sottile zona rossa – Il G8 di Genova vent’anni dopo, il documentario Sky Original in onda lunedì 19 luglio alle 21.15 sui canali 122 e 402 e in streaming su NOW. Dieci punti di vista, attraverso le immagini di 10 filmmaker, integrate dalle interviste ai protagonisti di allora, per ripercorrere quei giorni così bui per la nostra democrazia e, ancora di più, per i diritti civili.