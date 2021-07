La settimana inizia all’insegna del sole

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo una weekend più grigio che azzurro, Andrea Bosoni ci illustra come inizierà laa Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’anticiclone delle Azzorre si estende verso le regioni settentrionali italiane, con il vortice ciclonico che ha interessato la Lombardia fino a venerdì che si sposta verso il centro-sud del Paese. Assisteremo perciò a un deciso miglioramento del tempo, con temperature in risalita e tempo stabile per gran parte della. Lunedì 19 luglio 2021 Tempo Previsto: Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione; condizioni invariate anche nel resto della giornata dove assisteremo ...