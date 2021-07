La poesia su Davigo dell' avvocato dei colletti bianchi spopola sui social

(Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - “Io non godo proprio mai/se qualcuno sta nei guai/ma se lui da sempre dice/che l'avviso fa felice/perché è come una malia/a tutela e garanzia/io aderisco al sentimento/e anch'io sono contento”. Jacopo Pensa è noto comedel presidente lombardo Attilio Fontana,a Ruby 'ospite' ad Arcore, dei banchieri e di tanti altri nomi che hanno popolato le cronache giudiziarie. Ma nel Palazzo di Giustizia di Milano ha una seconda fama altrettanta solida ed è quella di ‘poeta del diritto' perché da 40 anni dispensa ai colleghi del suo foro un cartoncino di auguri natalizi in rima che sono finiti nella recente raccolta ‘Nel paese del diritto c'è ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

