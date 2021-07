La paura spaventa anche l'economia (Di lunedì 19 luglio 2021) Il bollettino dei contagi di questi ultimi giorni e le proiezioni di qui a quattro-sei settimane (cioè fino a Ferragosto e di lì a fine mese), cominciano a seminare la stessa ansia che abbiamo avuto durante le diverse ondate della pandemia Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) Il bollettino dei contagi di questi ultimi giorni e le proiezioni di qui a quattro-sei settimane (cioè fino a Ferragosto e di lì a fine mese), cominciano a seminare la stessa ansia che abbiamo avuto durante le diverse ondate della pandemia

Ultime Notizie dalla rete : paura spaventa Romina Power preoccupa i fan: 'Intervento chirurgo improvviso' Romina Power preoccupata, l'intervento improvviso che la spaventa. Da qualche giorno Romina Power manca sui social e questa assenza ha allarmato un po' tutti. Sono giorni di ansia e paura per l'ex ...

Focus - I francesi contro la 'dittatura sanitaria', ma la variante Delta spaventa l'Europa L'Europa ha paura della variante Delta e non intende esporre al pericolo del contagio i cittadini residenti o i vacanzieri, anche dinanzi al rischio di compromettere la stagione turistica. Sara ...

La camorra spara tra la folla in pieno giorno, sale la tensione a Pianura Sale la tensione a Pianura, dove ieri pomeriggio su via Cannavino alcuni sicari hanno preso a sparare tra la folla che, spaventata, è fuggita in ...

