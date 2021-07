La nuova scelta anti rughe cruelty free è il collagene vegano, direttamente dal Giappone (Di lunedì 19 luglio 2021) La nuova frontiera dei trattamenti viso è il collagene vegano, ideale per il ringiovanimento della matrice extra cellulare del derma, compatibile con i tessuti umani. Definito vegan o meglio “biotecnologico” non viene estratto dai tessuti tendinei degli animali, bensì dal filamento dei bachi da seta, alimentati ed allevati secondo altissimi standard in Giappone. Una nuova frontiera per la medicina estetica, sempre più cruelty-free. Viso ... Leggi su iodonna (Di lunedì 19 luglio 2021) Lafrontiera dei trattamenti viso è il, ideale per il ringiovanimento della matrice extra cellulare del derma, compatibile con i tessuti umani. Definito vegan o meglio “biotecnologico” non viene estratto dai tessuti tendinei degli animali, bensì dal filamento dei bachi da seta, alimentati ed allevati secondo altissimi standard in. Unafrontiera per la medicina estetica, sempre più. Viso ...

