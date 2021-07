La mia vita è iniziata il 19 luglio del 1992 (Di lunedì 19 luglio 2021) Non ero ancora nato il 19 luglio del 1992. In quell’anno stavo per raggiungere il traguardo della maturità, almeno così dicevano la mia carta d’identità e forse qualche mio professore. Di quel 1992 ricordo poche cose: l’inizio dell’era di “Tangentopoli”; i volti di Gherardo Colombo, Antonio Di Pietro; Saverio Borrelli e Ilda Boccassini. Ascoltavamo gli 883 con “Hanno ucciso l’uomo ragno” mentre al telegiornale trasmettevano la cronaca di una città, non troppo lontana da casa nostra, assediata: Sarajevo. Della Sicilia mi avevano parlato senza mai nominare la parola “mafia” e nemmeno “antimafia”. L’importante era sapere che era stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Non ero ancora nato il 19del. In quell’anno stavo per raggiungere il traguardo della maturità, almeno così dicevano la mia carta d’identità e forse qualche mio professore. Di quelricordo poche cose: l’inizio dell’era di “Tangentopoli”; i volti di Gherardo Colombo, Antonio Di Pietro; Saverio Borrelli e Ilda Boccassini. Ascoltavamo gli 883 con “Hanno ucciso l’uomo ragno” mentre al telegiornale trasmettevano la cronaca di una città, non troppo lontana da casa nostra, assediata: Sarajevo. Della Sicilia mi avevano parlato senza mai nominare la parola “mafia” e nemmeno “antimafia”. L’importante era sapere che era stata ...

Advertising

fanpage : Il medico #novax si ritrova adesso in un letto d'ospedale - stanzaselvaggia : “Non fare il vaccino è stato il più grande errore della mia vita”. Una storia interessante. - davidefaraone : Se vuoi vieni con me a farti una bella passeggiata nella mia città a Palermo, allo Zen o al Cep, o in centro, vedia… - maredigintonic : ogni singolo giorno mia mamma si incazza con me perché sto sempre a casa e ogni singolo giorno mi chiedo se lei pen… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: STRAGE DI VIA D'AMELIO - 'Il #19luglio è stato il mio battesimo: sono entrato a far parte della comunità civile, dell’Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : mia vita The Batman, Colin Farrell: 'Non rovinerò il film, sono solo in cinque o sei scene' ...sarà rovinato dalla mia presenza. Davvero, è un omaggio per me. Mi sentirò un po' a disagio per i fottuti nove minuti che ho, e poi il resto, non vedo l'ora di vedere come Matt Reeves ha dato vita a ...

Britney Spears: "Non salirò su un palco finché mio padre non smetterà di controllarmi" ... e visto che non posso lavorare con i remix dei miei pezzi e devo supplicare per inserire la mia ... riguardando sullo schermo i momenti più critici della sua vita. Da lei definiti come 'umilianti'. '...

La mia vita è iniziata il 19 luglio del 1992 Il Fatto Quotidiano Borsellino, il racconto del confessore: "Era un uomo delle beatitudini" Secondo lei, quanto questi due versetti rispecchiano la storia e la vita di Paolo Borsellino ... della testimonianza che portavo assieme alla moglie di mio cugino, la signora Rosaria Costa. Dopo la ...

Strage via D’Amelio. L’ultimo confessore di Borsellino: quell’assoluzione due giorni prima Lo ricorda come un “uomo delle beatitudini”, un “martire della giustizia”. Ne sottolinea la forza della fede grazie alla quale “ha avuto il coraggio incredibile e incrollabile di spendere la propria v ...

...sarà rovinato dallapresenza. Davvero, è un omaggio per me. Mi sentirò un po' a disagio per i fottuti nove minuti che ho, e poi il resto, non vedo l'ora di vedere come Matt Reeves ha datoa ...... e visto che non posso lavorare con i remix dei miei pezzi e devo supplicare per inserire la... riguardando sullo schermo i momenti più critici della sua. Da lei definiti come 'umilianti'. '...Secondo lei, quanto questi due versetti rispecchiano la storia e la vita di Paolo Borsellino ... della testimonianza che portavo assieme alla moglie di mio cugino, la signora Rosaria Costa. Dopo la ...Lo ricorda come un “uomo delle beatitudini”, un “martire della giustizia”. Ne sottolinea la forza della fede grazie alla quale “ha avuto il coraggio incredibile e incrollabile di spendere la propria v ...