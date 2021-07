La linea dura della Statale di Milano: senza vaccino non puoi chiedere un alloggio (Di lunedì 19 luglio 2021) No vaccino, no stanza. Sta facendo discutere il bando pubblicato sul sito ufficiale dell’Università Statale di Milano per accedere alla graduatoria per gli alloggi. Rispetto agli anni precedenti, infatti, è stato aggiunto un punto in linea con la situazione pandemica che stiamo vivendo nel nostro Paese dalla fine di febbraio del 2020. La decisione dell’Ateneo meneghino, infatti, è andata nella direzione delle prudenza: tra i requisiti, infatti, appare la voce “certificazione vaccinale”. Statale di Milano, il bando per gli alloggi esclude i non vaccinati Le candidature per poter partecipare ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) No, no stanza. Sta facendo discutere il bando pubblicato sul sito ufficiale dell’Universitàdiper accedere alla graduatoria per gli alloggi. Rispetto agli anni precedenti, infatti, è stato aggiunto un punto incon la situazione pandemica che stiamo vivendo nel nostro Paese dalla fine di febbraio del 2020. La decisione dell’Ateneo meneghino, infatti, è andata nella direzione delle prudenza: tra i requisiti, infatti, appare la voce “certificazione vaccinale”.di, il bando per gli alloggi esclude i non vaccinati Le candidature per poter partecipare ...

