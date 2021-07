La linea dura della Statale di Milano | senza vaccino non puoi chiedere un alloggio

(Di lunedì 19 luglio 2021) No, no stanza. Sta facendo discutere il bando pubblicato sul sito ufficiale dell’Universitàdiper accedere alla graduatoria per gli alloggi. Rispetto agli anni precedenti, infatti, è stato aggiunto un punto incon la situazione pandemica che stiamo vivendo nel nostro Paese dalla fine di febbraio del 2020. La decisione dell’Ateneo meneghino, infatti, è andata nella direzione delle prudenza: tra i requisiti, infatti, appare la voce “certificazione vaccinale”.di, il bando per gli alloggi esclude i non vaccinati Le candidature per poter partecipare ...

borghi_claudio : Ma chi vuole entrare a casa di una così? Anche se avessi cento Green pass piuttosto di andare a casa di una che te… - cesareelia : @martinowong @Franciscktrue @OfficialTozzi @niccolo_avico la linea non è dura, ma ha la priorità di emergenza plane… - martinowong : @Franciscktrue @cesareelia @OfficialTozzi @niccolo_avico Ed è questa la mia domanda iniziale; non mi è chiaro se e… - chelsieless : Floriana devi mantenere questa linea fredda e dura mi raccomando ama mi raccomandoooooo #temptationisland - jessica38834407 : Floriana ti uccido eh. Linea dura. Uccidilo #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : linea dura

Blitz quotidiano

Perché se a qualcuno scappasse la frizione tutto sarebbe possibile', spiega un big grillino a proposito dellaintrapresa da Conte sulla giustizia. 'Tra il 23 e il 26 luglio arriverà in ...Unaseguita anche da un altro arcivescovo non certo catalogabile tra i conservatori: il ...all'unità della Chiesa nel Cammino sinodale tedesco (così come in altre pseudo - riforme) e la...Linea dura contro il covid in Australia. Adelaide sarà da martedì sera la terza grande città australiana soggetta a obbligo di contenimento, in un momento in cui tutta l'Australia sta lottando per fer ...La decisione a questo punto è tutta politica. Che ritornare a scuola con i professori, titolari e supplenti, vaccinati sia una delle garanzie decisive per evitare un nuovo anno di quarantene e lockdow ...