La Gran Bretagna contro le vaccinazioni di massa per bambini e adolescenti: dosi offerte solo agli under 18 considerati a rischio (Di lunedì 19 luglio 2021) La Gran Bretagna ha deciso che non procederà con le vaccinazioni di massa per bambini e adolescenti. Dopo mesi di analisi e report interni il Comitato congiunto per le vaccinazioni e le immunizzazioni (JCVI) ha sconsigliato ai ministri competenti le vaccinazioni pediatriche fino a quando non saranno disponibili ulteriori prove sui rischi. Mentre, secondo la guida che sarà rilasciata lunedì, i vaccini saranno offerti ai bambini tra i 12 e i 15 anni che sono considerati vulnerabili al COVID (per malattie preesistenti) oppure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Laha deciso che non procederà con lediper. Dopo mesi di analisi e report interni il Comitato congiunto per lee le immunizzazioni (JCVI) ha sconsigliato ai ministri competenti lepediatriche fino a quando non saranno disponibili ulteriori prove sui rischi. Mentre, secondo la guida che sarà rilasciata lunedì, i vaccini saranno offerti aitra i 12 e i 15 anni che sonovulnerabili al COVID (per malattie preesistenti) oppure ...

Advertising

borghi_claudio : 6) DIRE CHE SE CI SONO PIU' VACCINATI IL VIRUS CIRCOLA DI MENO E' UNA SCIOCCHEZZA Il massimo dei contagi in Europa… - borghi_claudio : Alla fine in Gran Bretagna hanno deciso: anche nel paese dove ti vaccinano appena respiri i minorenni verranno lasc… - TgLa7 : #Covid, Gran Bretagna: positivo al Covid19 il ministro Salute Sajid Javid. E' vaccinato, ha sintomi lievi - charliecarla : RT @GuidoDeMartini: ????OGGI SCATTA IN GRAN BRETAGNA IL FREEDOM DAY????La Gran Bretagna, nonostante la variante Delta vada avanti, revoca le re… - Roger85674604 : RT @GuidoDeMartini: ????OGGI SCATTA IN GRAN BRETAGNA IL FREEDOM DAY????La Gran Bretagna, nonostante la variante Delta vada avanti, revoca le re… -