La foto con la macchina e l’adesivo “F*ck you Greta” era un falso (Di lunedì 19 luglio 2021) È stata messa una pecetta ed è stata divulgata in maniera talmente capillare da finire nei notiziari italiani e non. Si tratta della foto di una Bmw in mezzo a una strada inondata a Kordel vicino a Treviri, nel cuore del territorio colpito dalla drammatica alluvione che ha causato, in Germania, almeno 156 vittime. Nei principali telegiornali, infatti, è stata diffusa una fotografia artatamente modificata: sulla macchina inquadrata è stato aggiunto l’adesivo Fuck You Greta, quasi a voler sottolineare il beffardo destino dei negazionisti del cambiamento climatico. Il problema è che ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 luglio 2021) È stata messa una pecetta ed è stata divulgata in maniera talmente capillare da finire nei notiziari italiani e non. Si tratta delladi una Bmw in mezzo a una strada inondata a Kordel vicino a Treviri, nel cuore del territorio colpito dalla drammatica alluvione che ha causato, in Germania, almeno 156 vittime. Nei principali telegiornali, infatti, è stata diffusa unagrafia artatamente modificata: sullainquadrata è stato aggiuntoFuck You, quasi a voler sottolineare il beffardo destino dei negazionisti del cambiamento climatico. Il problema è che ...

