La "fabbrica" di account falsi di Fifa 21 scoperta in Ucraina (Di lunedì 19 luglio 2021) Sembrava essere la classica operazione per mettere bloccare un classico reato del Terzo Millennio: computer collegati a una rete elettrica per procedere all'estrazione illegale di criptovalute. Un comportamento criminale sempre più diffuso negli ultimi anni e che ha già visto diversi precedenti. Ma le indagini hanno portato a raccontare una vicenda ancor più paradossale: nessun "mining" di bitcoin e similari, ma una vera e propria fabbrica di account falsi Fifa 21. LEGGI ANCHE > Le criptovalute e la blockchain sposano il calcio italiano Lo scorso 8 luglio a Vinnytsia, cittadina nella zona Ovest ...

