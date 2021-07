La donna che denuncia il figlio pirata della strada che aveva ferito due ragazzi ed era scappato (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ stato denunciato dalla mamma il figlio 27enne dopo aver travolto due ragazzi a bordo di uno scooter, ferendoli gravemente. Secondo quanto riportato da La Stampa, il ragazzo avrebbe investito i due giovani in prossimità di Senago, un comune nell’area metropolitana di Milano. “Mio figlio mi ha appena detto di aver avuto un incidente in macchina dalle parti di Senago – ha detto la donna al telefono con la polizia -. È ancora sotto shock. Dopo lo scontro non si è fermato, ma ha guidato fino a casa. Immagino lo stiate cercando”. Il bilancio dello scontro è stato drammatico. Ad uno dei due ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ statoto dalla mamma il27enne dopo aver travolto duea bordo di uno scooter, ferendoli gravemente. Secondo quanto riportato da La Stampa, il ragazzo avrebbe investito i due giovani in prossimità di Senago, un comune nell’area metropolitana di Milano. “Miomi ha appena detto di aver avuto un incidente in macchina dalle parti di Senago – ha detto laal telefono con la polizia -. È ancora sotto shock. Dopo lo scontro non si è fermato, ma ha guidato fino a casa. Immagino lo stiate cercando”. Il bilancio dello scontro è stato drammatico. Ad uno dei due ...

