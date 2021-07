La diretta della presentazione della campagna elettorale di Pierfrancesco Maran (Di lunedì 19 luglio 2021) L’assessore comunale all’Urbanistica Pierfrancesco Maran, probabile capolista del Pd alle Comunali, lancia la sua campagna elettorale. Sono attesi il sindaco Giuseppe Sala e l’ex primo cittadino Giuliano Pisapia. L'articolo proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 luglio 2021) L’assessore comunale all’Urbanistica, probabile capolista del Pd alle Comunali, lancia la sua. Sono attesi il sindaco Giuseppe Sala e l’ex primo cittadino Giuliano Pisapia. L'articolo proviene da Linkiesta.it.

MIsocialTW : Il #19luglio1992 la mafia uccide in #viadamelio #PaoloBorsellino e gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Clau… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Le dichiarazioni di Conte al termine della riunione con il premier Draghi #ANSA - matteosalvinimi : 26aprile, terrore in diretta tivù. Con riaperture decise allora da governo, con pressione della Lega, si rischiavan… - incostante_enza : RT @ProfCampagna: #ChampionsMovieLeague - 14/16 Nuova sfida ad eliminazione diretta: - ?? per far passare 'C'era una volta il West', Sergi… - ilveggente_it : ?? #SerieA La #Lega ha reso noti gli anticipi e i posticipi della prima e della seconda giornata. Ecco il programma… -