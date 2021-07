La data che potrebbe cambiare per sempre la Serie A (Di lunedì 19 luglio 2021) Possibile il ritorno della Serie A a 18 squadre. L’Assemblea analizzerà la proposta nel corso della seduta del 21 luglio. Cambiamenti in vista per la Serie A. La data da cerchiare nel calendario è il 21 luglio: mercoledì alle ore 15, infatti, avrà luogo la nuova seduta dell’Assemblea durante la quale le società discuteranno dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 luglio 2021) Possibile il ritorno dellaA a 18 squadre. L’Assemblea analizzerà la proposta nel corso della seduta del 21 luglio. Cambiamenti in vista per laA. Lada cerchiare nel calendario è il 21 luglio: mercoledì alle ore 15, infatti, avrà luogo la nuova seduta dell’Assemblea durante la quale le società discuteranno dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

TicketOneIT : ?'TUTTO ACCADE A San Siro'? @AmorosoOF ??Uno show unico nel tempio della musica che ha ospitato le più grandi star… - fabiochiusi : Meloni e Salvini hanno già gridato alla società orwelliana? O visto che riguarda il loro grande modello di libertà… - lastknight : #Aruba, il data breach e le scuse fatte male... Succede di vedere scuse sciatte, ma un comunicato come quello di… - andeinerseite98 : Ma ci rendiamo conto che una volta terminata anche la data di Napoli sarà finita anche l'era di Fortuna? ?? - falsahh : RT @stoinparano1a: Non si è mai data la giusta importanza a questo. Sono queste le cose che davvero dovrebbero far riflettere ?? #prelemi h… -