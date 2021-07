La Cina (militare) punta sul suborbitale. Ecco il test sul nuovo veicolo (Di lunedì 19 luglio 2021) Mentre Richard Branson e Jeff Bezos si contendono i grandi riflettori dei media occidentali per i rispettivi voli suborbitali, sulle stesse quote la Cina, più silenziosamente, testa un veicolo “dimostrativo e riutilizzabile”. Ad annunciarlo con una stringata nota è stata la China aerospace science and technology corp (Casc), la principale azienda di Stato impiegata nella progettazione, realizzazione e impiego dei vettori spaziali. Lanciato dal Jiuquan satellite launch center (nel nord-ovest del Paese) lo scorso venerdì, il veicolo spaziale è poi atterrato presso un aeroporto distante 800 chilometri, situato nella Lega ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 luglio 2021) Mentre Richard Branson e Jeff Bezos si contendono i grandi riflettori dei media occidentali per i rispettivi voli suborbitali, sulle stesse quote la, più silenziosamente,a un“dimostrativo e riutilizzabile”. Ad annunciarlo con una stringata nota è stata la China aerospace science and technology corp (Casc), la principale azienda di Stato impiegata nella progettazione, realizzazione e impiego dei vettori spaziali. Lanciato dal Jiuquan satellite launch center (nel nord-ovest del Paese) lo scorso venerdì, ilspaziale è poi atterrato presso un aeroporto distante 800 chilometri, situato nella Lega ...

Paone80 : RT @danteguest1: Il GREAT RESET È SERVITO, BENVENUTI IN EURASIA Le élite spostano l'epicentro economico in Cina, tentano di esportare anch… - lixmax72 : RT @danteguest1: Il GREAT RESET È SERVITO, BENVENUTI IN EURASIA Le élite spostano l'epicentro economico in Cina, tentano di esportare anch… - Candida54958715 : RT @danteguest1: Il GREAT RESET È SERVITO, BENVENUTI IN EURASIA Le élite spostano l'epicentro economico in Cina, tentano di esportare anch… - Sakurauchi_Hime : RT @danteguest1: Il GREAT RESET È SERVITO, BENVENUTI IN EURASIA Le élite spostano l'epicentro economico in Cina, tentano di esportare anch… - l_aga79 : RT @danteguest1: Il GREAT RESET È SERVITO, BENVENUTI IN EURASIA Le élite spostano l'epicentro economico in Cina, tentano di esportare anch… -