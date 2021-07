La Cina è la nuova destinazione top per gli sport invernali (Di lunedì 19 luglio 2021) I riflettori del mondo degli sport invernali si sono accesi su Chongli: cittadina della Cina centrale stretta tra le montagne e la Grande Muraglia che, fino all'avvento delle Olimpiadi invernali nel paese, contava una popolazione di poco più di 120.000 persone e che adesso potrebbe diventare la perla cinese del turismo invernale. Un evento mondiale di tale portata è in grado di cambiare radicalmente il destino di una località, in questo caso in bene. La regione del Zhangjiakou, dove sorge Chongli non è certo ricca, e la presenza di alcune delle venues dei Giochi Olimpici e Paralimpici contribuirà a un notevole ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 19 luglio 2021) I riflettori del mondo deglisi sono accesi su Chongli: cittadina dellacentrale stretta tra le montagne e la Grande Muraglia che, fino all'avvento delle Olimpiadinel paese, contava una popolazione di poco più di 120.000 persone e che adesso potrebbe diventare la perla cinese del turismo invernale. Un evento mondiale di tale portata è in grado di cambiare radicalmente il destino di una località, in questo caso in bene. La regione del Zhangjiakou, dove sorge Chongli non è certo ricca, e la presenza di alcune delle venues dei Giochi Olimpici e Paralimpici contribuirà a un notevole ...

Advertising

AlbertHofman72 : RT @ItalianPolitics: La nuova dottrina cinese di Biden. Report Economist - Startmag «Joe Biden sta convertendo il bombardamento trumpiano i… - PrimavalleXx99 : @linomeschieri @MMmarco0 Pensavo che per capire come gestire una pandemia in termini di PIL fossero sufficienti i d… - _treacherous_13 : -il Canada e l’Australia possono essere la sorpresa del torneo -Giappone dovrebbe riprendersi e magari essendo a ca… - fantasyeydor01 : In #Cina, a settembre, gli studenti non potranno tornare a scuola a meno che tutta la loro famiglia non sia complet… - MataGabry : RT @AurelioGiansira: Nel Ladakh, regione al centro di tensioni con la Cina, Nuova Delhi vuole costruire 4 aeroporti e 37 eliporti per aumen… -