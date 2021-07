La carezza di una mano bionica (Di lunedì 19 luglio 2021) Maria Fossati è una designer inclusiva, tester di Softhand, sviluppata all’Istituto italiano di Tecnologia con fondi del Consiglio europeo per la Ricerca. La protesi ha una presa adattiva simile a quella umana Leggi su repubblica (Di lunedì 19 luglio 2021) Maria Fossati è una designer inclusiva, tester di Softhand, sviluppata all’Istituto italiano di Tecnologia con fondi del Consiglio europeo per la Ricerca. La protesi ha una presa adattiva simile a quella umana

